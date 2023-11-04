Шаляпин пожаловался на отсутствие щедрых покровительниц

«Где покупаю вещи? Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал», — объяснил Прохор.