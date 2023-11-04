Шаляпин пожаловался на отсутствие щедрых покровительниц
Прохор Шаляпин предпочитает женщин немолодых и обеспеченных, которые могут оплачивать его счета. Однако, как сказал сам певец, его богатые поклонницы одна за одной уходят в мир иной.
Шаляпин был гостем шоу «Народ против звезд», где признался, что сам не любит тратиться на одежду. Об этом пишет СтарХит.
«Где покупаю вещи? Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал», — объяснил Прохор.
Ведущий шоу уточнил, действительно ли Шаляпин говорит о своих бывших подругах. Прохор подтвердил.
«Ну а что делать, такая жизнь, — ответил 39-летний Прохор. — Если ты попадешь в золотые руки, тоже будешь счастлив. Есть ли жена? Нет… Сейчас сижу пока. К сожалению, уже не разгуляешься за свои деньги покупать в ЦУМе».
В новом выпуске вокального шоу «Перепой звезду» певец Прохор Шаляпин уступил соцработнику Владиславу Синицыну со счетом 0:5 по итогам музыкальной битвы.