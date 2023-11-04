Сбитая Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд

Велосипедистка, которую голливудский актер Арнольд Шварценеггер сбил в феврале этого года, обратилась в суд. Женщина хочет доказать, что артист был виновником ДТП.

Речь идет об аварии, которая случилась 5 февраля в Лос-Анджелесе. В тот день звезда «Терминатора» наехал на внезапно свернувшую перед его внедорожником Джоан Фликинджер. Велосипедистка получила травмы и попала в больницу, а экс-губернатор Калифорнии, в свою очередь, вызвался починить ее велосипед. Очевидцы говорили, что Шварценеггер передвигался на небольшой скорости и не смог затормозить только потому, что девушка слишком резко выехала на его полосу.

Однако сама велосипедистка указала в судебном иске, что в столкновении виноват актер. По ее словам, Шварценеггер ехал «с чрезмерной скоростью, из-за чего не мог внимательно следить за дорогой». Фликинджер также утверждает, что серьезно пострадала в результате ДТП. Сам артист пока никак не комментирует случившееся, сообщает портал TMZ.