Петренко может оказаться невыездным из-за долга по алиментам

Вот уже больше года Екатерина Климова пытается добиться от своего бывшего мужа выплаты алиментов. Год назад женщина подала в суд на отца своих сыновей, чтобы принудить его выплачивать алименты по закону. У актёра накопился огромный долг, который он попытался закрыть к концу прошлого года, но похоже Петренко вновь наступил на те же грабли. Теперь приставы требуют запретить выезд актёра за границу.

© New Magazine

Все данные по долгу Игоря Петренко открыты для общего обозрения на сайте судебных приставов. Сейчас сумма взыскания составляет 3 миллиона 773 тысячи рублей. Летом сумма долга была пять миллионов рублей. Значит, что артист все-таки погашает долг перед бывшей женой, но не так уж и быстро.

Судебный пристав Игоря Петренко подал иск в суд с требованием об установлении для должника временного ограничения на выезд из России. На данный момент иск не вступил в силу.

Напомним, что в браке с Екатериной Климовой у артиста родилось двое сыновей — Матвей и Корней. После развода экс-супруги заключили соглашение, основания которого он выполнял до определенного момента. Потом Екатерина подала в суд на бывшего мужа.