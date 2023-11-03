Петренко может оказаться невыездным из-за долга по алиментам

Игорь Петренко рискует оказаться невыездным из-за долга по алиментам
Вот уже больше года Екатерина Климова пытается добиться от своего бывшего мужа выплаты алиментов. Год назад женщина подала в суд на отца своих сыновей, чтобы принудить его выплачивать алименты по закону. У актёра накопился огромный долг, который он попытался закрыть к концу прошлого года, но похоже Петренко вновь наступил на те же грабли. Теперь приставы требуют запретить выезд актёра за границу.
Все данные по долгу Игоря Петренко открыты для общего обозрения на сайте судебных приставов. Сейчас сумма взыскания составляет 3 миллиона 773 тысячи рублей. Летом сумма долга была пять миллионов рублей. Значит, что артист все-таки погашает долг перед бывшей женой, но не так уж и быстро.
Судебный пристав Игоря Петренко подал иск в суд с требованием об установлении для должника временного ограничения на выезд из России. На данный момент иск не вступил в силу.
Напомним, что в браке с Екатериной Климовой у артиста родилось двое сыновей — Матвей и Корней. После развода экс-супруги заключили соглашение, основания которого он выполнял до определенного момента. Потом Екатерина подала в суд на бывшего мужа.
Климовой приходится быть единственным кормильцем в семье. Помимо того, что детям необходимо оплачивать обучение в частной школе, на содержание загородного дома на Новой Риге тоже уходит много денег.