Пресняков и Подольская высказались об эмиграции

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший вместе уже много лет. В 2015 году артисты узаконили свои отношения. В сети еще ни разу не появлялись новости о расставании звезд. Вместе Наталья и Владимир воспитывают двоих сыновей — Артемия и Ивана. После начала СВО супруги не покинули Россию и продолжают строить здесь свою карьеру. Ко всему прочему, Пресняков и Подольская никогда не задумывались о переезде и покупке недвижимости за границей.