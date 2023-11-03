Пресняков и Подольская высказались об эмиграции
Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший вместе уже много лет. В 2015 году артисты узаконили свои отношения. В сети еще ни разу не появлялись новости о расставании звезд. Вместе Наталья и Владимир воспитывают двоих сыновей — Артемия и Ивана. После начала СВО супруги не покинули Россию и продолжают строить здесь свою карьеру. Ко всему прочему, Пресняков и Подольская никогда не задумывались о переезде и покупке недвижимости за границей.
«Я считаю, место, где ты пускаешь корни, должно быть одно. Ты приезжаешь туда, когда потерял силы, и восстанавливаешь их», — высказал свою точку зрения артист изданию «VOICE». «Как показывают последние события, лучше иметь дом дома, а не где-то», — поддержала супруга Наталья Подольская.
Правда, сын Преснякова Никита, перебрался в США вместе со своей супругой год назад.
Но несмотря на привязанность к Родине, Наталья и Владимир очень любят путешествовать. На отдых в разных странах они тратят большие суммы. Конечно, называть точную стоимость одной поездки они называть не стали, но намекнули.
«Когда мне Володю нужно уговорить на какую-то поездку, я измеряю траты количеством концертов. Иногда это один его концерт, иногда парочка. Все зависит от страны, от количества людей, которые едут. Мы можем поехать и вдвоем, и всей семьей», — говорит Наталья.