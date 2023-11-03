Гоблин призвал изъять жилье у Гребенщикова

Вот Гребенщиков сообщает: «Я принял участие в концерте возле Бранденбургских ворот, собрали €12 млн и отправили на помощь Украине». То есть Гребенщиков собирает деньги на убийство русских солдат. Вот это подонок! И надо прекратить трансляцию всяких песен Гребенщикова, прекратить продажи дисков, изъять собственность. Ты же всем сердцем любил Запад? Вон там и сиди. А здесь у них кормовая база, между прочим. А этот конченый идиот, об уровне интеллекта которого говорит практически все, он взял и от своей кормовой базы убежал, — сказал Гоблин.