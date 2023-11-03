Собчак оценила скандальный маникюр жены Цекало со звездой Давида

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила новый маникюр жены режиссера Александра Цекало Дарины Эрвин, который стал предметом споров в сети. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

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В размещенной публикации журналистка прикрепила снимки супруги Цекало, которые она опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На фото 32-летняя женщина продемонстрировала маникюр в нюдовых оттенках со звездой Давида, которая считается символом еврейского народа.

«У супруги Цекало новый маникюр», — высказалась Собчак.

Подписчики неоднозначно отреагировали на скандальный дизайн ногтей Эрвин, о чем написали в многочисленных комментариях под постом журналистки. «Умничка какая, молодец!», «Правильный у нее маникюр!», «Способ самовыражения, почему нет?», — написали одни. «Неплохо бы ей голову помыть», «За такой маникюр можно и по голове получить», «Дурочка у Цекало супруга», — отметили другие.