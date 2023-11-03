Илья Резник отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию

"Я рад, что Алла вернулась. Нигде, ни в одной стране мира она не будет чувствовать себя так комфортно, как дома. Алла всегда любила Россию. А я всегда любил и будут любить ее. Она - моя сестра. А меня она всегда считала своим братом", - подчеркнул Резник.