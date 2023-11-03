СМИ: Бойцы из зоны СВО потребовали наказать Пугачеву

Бойцы добровольческого подразделения «Союз», воюющие в зоне спецоперации, потребовали в пятницу, 3 ноября, задержать Народную артистку СССР Аллу Пугачеву, которая недавно вернулась в Россию.

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Солдаты записали видеообращение, в котором заявили, что певица якобы оскорбила Россию и ее народ. С таким же призывом выступили члены так называемого общественного движения «Зов народа». Они посчитали оскорблением в адрес всего населения страны слова Пугачевой про холопов и рабов, передает Telegram-канал «Shot».

Год назад Пугачева в своем микроблоге высказалась в сторону хейтеров. Она заявила, что оскорбляющие ее без повода на это люди — «холопы, ставшие рабами».

Накануне Алла Пугачева въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. Там она села в черную машину Toyota Camry и уехала. Утром в пятницу, 3 ноября, певица прибыла в свой легендарный замок в подмосковной деревне Грязи. Примадонна приехала на черном Rolls-Royce, в который пересела из Toyota.