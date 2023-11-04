Rolls-Royce Пугачевой замечен в Твери

В Твери заметили автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий певице Алле Пугачевой. Фотографии автомобиля были сделаны на въезде в город со стороны Москвы.
«Rolls-Royce Аллы Пугачевой заметили в Твери», — передает telegram-канал Shot.
Фото сделано через два часа и 14 минут после того, как Пугачева покинула свой дом в деревне Грязь и отправилась в Петербург. Возможно, певица посетит церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым, которая состоится завтра, передали в telegram-канале.
Предполагается, что Алла Пугачева вернулась в Россию для забора документов, связанных с ее детьми, и составления дополнительного завещания. Кремль спокойно отнесся к ее приезду, несмотря на то, что она ранее покинула страну во время спецоперации. Однако представители организации «Зов народа» требуют задержать и допросить артистку.