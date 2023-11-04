Rolls-Royce Пугачевой замечен в Твери

В Твери заметили автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий певице Алле Пугачевой. Фотографии автомобиля были сделаны на въезде в город со стороны Москвы.

«Rolls-Royce Аллы Пугачевой заметили в Твери», — передает telegram-канал Shot.

Фото сделано через два часа и 14 минут после того, как Пугачева покинула свой дом в деревне Грязь и отправилась в Петербург. Возможно, певица посетит церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым, которая состоится завтра, передали в telegram-канале.