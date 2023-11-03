Стала известна цель возвращения Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с детьми. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Также, по мнению окружения артистки, она попытается помочь своему супругу Максиму Галкину* решить вопрос со снятием статуса иноагента. При этом Примадонна уже давно завещала все свое состояние младшим детям, но владельцем замка в подмосковной Грязи до сих пор остается ее муж. Поэтому певице необходимо решить вопрос о наследовании дома ее детьми с нотариусом.

Кроме того, артистка вернулась за некими документами детей, которые нужны для завершения переезда в новые апартаменты в кипрском Лимассоле, пишет Shot.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева вернулась в Россию. По неподтвержденным данным, популярная артистка въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. При этом вернулась певица без мужа.

23 октября Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля. Она воспользовалась кипрским паспортом и теперь проведет ближайший год на острове.