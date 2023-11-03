Селена Гомес ушла из соцсетей из-за хейтеров

Американская певица Селена Гомес заявила, что удалит свой аккаунт в Instagram*, насчитывающий более 430 тысяч подписчиков, из-за многочисленных нападок в свой адрес.

"Я беру перерыв и удаляю свой Instagram*. С меня хватит. Я не поддерживаю ничего из того, что происходит",-- написала Гомес.

При этом она не уточнила, когда именно собирается покинуть соцсеть. Сейчас аккаунт звезды всё ещё действует, однако новых записей в нём нет.

Ранее Гомес пожаловалась на волну хейта в свой адрес из-за отказа занять чёткую позицию в отношении палестино-израильского конфликта. Она написала, что её заявления никак не могут повлиять на ситуацию, чем привела подписчиков в бешенство.