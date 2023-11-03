На фото вернувшейся в Россию Пугачевой нашлась говорящая деталь

Это бросилось в глаза интернет-пользователям

В Сети обсуждают сенсационную новость — Алла Пугачева после жизни в Израиле 2 ноября вернулась на Родину. Известно, что Примадонна уже добралась до своего замка в подмосковной деревне Грязь. Но — надолго ли? Таким вопросом задались интернет-пользователи.

На опубликованных в Сети фото видно, что 74-летняя певица прибыла в Россию всего лишь с одним розовым чемоданом. Из этого можно сделать вывод, что задержится артистка дома недолго, разве что, если ей довезут вещи отдельным рейсом.

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Кроме того, Алла Пугачева прилетела без мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) и детей Лизы и Гарри. Исполнительница хита «Миллион алых роз» — примерная жена и мать, поэтому вряд ли она оставит супруга и сына с дочерью надолго одних. Можно предположить, что наследники присоединятся к звездной маме позже. Но супруг-юморист в Россию наверняка не вернется.