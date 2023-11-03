На фото вернувшейся в Россию Пугачевой нашлась говорящая деталь
Это бросилось в глаза интернет-пользователям
В Сети обсуждают сенсационную новость — Алла Пугачева после жизни в Израиле 2 ноября вернулась на Родину. Известно, что Примадонна уже добралась до своего замка в подмосковной деревне Грязь. Но — надолго ли? Таким вопросом задались интернет-пользователи.
На опубликованных в Сети фото видно, что 74-летняя певица прибыла в Россию всего лишь с одним розовым чемоданом. Из этого можно сделать вывод, что задержится артистка дома недолго, разве что, если ей довезут вещи отдельным рейсом.
Кроме того, Алла Пугачева прилетела без мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) и детей Лизы и Гарри. Исполнительница хита «Миллион алых роз» — примерная жена и мать, поэтому вряд ли она оставит супруга и сына с дочерью надолго одних. Можно предположить, что наследники присоединятся к звездной маме позже. Но супруг-юморист в Россию наверняка не вернется.
Напомним, знаменитость пересекла государственную границу в Псковской области вечером 2 ноября. Сегодня, 3 ноября, Алла Пугачева была замечена на Ленинградском вокзале в сопровождении двух помощников.