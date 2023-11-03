Бывший жених Волочковой обманул фермера и ученого на 600 тысяч рублей

Владелец аграрного бизнеса из Орловской области и ученый из Башкортостана написали на бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана заявление в полицию. Как сообщает Telegram-канал Shot, они обвинили предпринимателя в мошенничестве.

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По информации канала, фермер в апреле 2023 года одолжил Дюрану, который владеет кондитерской компанией Family Desert, 500 тысяч рублей под 5% годовых. Мужчина пообещал вернуть деньги, однако через некоторое время пропал.

В схожую ситуацию попала и работница Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН. Она одолжила бывшему Волочковой 100 тысяч рублей под тот же процент.

Напомним, что о проблемах Дюрана СМИ сообщали еще в июне 2023 года. Тогда на предпринимателя написала заявление в полицию предпринимательница из Екатеринбурга, которая дала мужчине в долг 1,5 млн рублей под процент. Сперва он выплачивал ей средства, а после пропал. Позднее выяснилось, что это не единственная пострадавшая, а в картотеках московских судов нашлось шесть разных исков к Дюрану.