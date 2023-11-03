Волочкова рассказала, как бывший возлюбленный «развел» ее на деньги
На днях 47-летняя Анастасия Волочкова решила пообщаться с представителями молодого поколения и в рамках шоу «Давай сделаем это на кухне» порассуждала на тему того, что некоторые мужчины часто живут за счет своих возлюбленных. Балерина призналась, что и сама состояла в отношениях с таким человеком. В студии она не сдержалась, сорвавшись на мат из-за любовника. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
По словам балерины, она «повелась» на эффектные ухаживания отца своей дочери. А он, в свою очередь, занял у нее $3,5 млн. Через год ей так и не удалось вернуть деньги обратно. Но Волочкова признается, что полюбила этого мужчину совсем не за деньги. Он был очень внимателен, задаривал ее цветами, милыми подарками.
«Я не жалею, пусть это останется на совести человека, который у меня украл. Он украл деньги у матери собственного ребенка», – заключила она.