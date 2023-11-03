Волочкова рассказала, как бывший возлюбленный «развел» ее на деньги

На днях 47-летняя Анастасия Волочкова решила пообщаться с представителями молодого поколения и в рамках шоу «Давай сделаем это на кухне» порассуждала на тему того, что некоторые мужчины часто живут за счет своих возлюбленных. Балерина призналась, что и сама состояла в отношениях с таким человеком. В студии она не сдержалась, сорвавшись на мат из-за любовника. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

По словам балерины, она «повелась» на эффектные ухаживания отца своей дочери. А он, в свою очередь, занял у нее $3,5 млн. Через год ей так и не удалось вернуть деньги обратно. Но Волочкова признается, что полюбила этого мужчину совсем не за деньги. Он был очень внимателен, задаривал ее цветами, милыми подарками.