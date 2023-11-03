Российский шоумен назвал причину возвращения Пугачевой в РФ
Российский шоумен Стас Барецкий предположил в разговоре с NEWS.ru, что певица Алла Пугачева вернулась в РФ, чтобы «жить до конца дней» в особняке в подмосковной деревне Грязь. По словам собеседника, исполнительница просит его отменить сделку по покупке замка. Барецкий не исключил, что пойдет навстречу Примадонне, если та вернет залог в 250 млн рублей.
Ну конечно, конечно. Она поэтому и вернулась. Мы сейчас будем все это делать. Она, понимаете...у нас вопрос такой возник, она просит, чтобы мы отменили сделку, пошли ей навстречу. Она хочет в замке, видимо, хочет жить до конца своих дней. Мы, с партнерами, конечно, не звери, мы можем, в принципе, отменить сделку, чтобы она нам вернула залог [250 млн рублей], она готова это сделать, — заявил Барецкий.
По мнению Барецкого, у него с Пугачевой «хорошие отношения, более личные». По словам шоумена, за последние почти два кода — «за все время сделки», их общение стало «более близким».
Короче, мы думаем...может она нам вернет залог...Надо понять человека, она человек простой, заслуженный. Я надеюсь на наши личные отношения, что она разведется с Галкиным и останется со мной. Мы это особо не афишируем. У меня большие планы на Аллу Борисовну. Много зависит от нее, конечно...Ну, я надеюсь на это, они уже на грани развода, — подытожил Барецкий.
Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, как люксовый автомобиль с Пугачевой въезжает через ворота на территорию ее подмосковного замка в деревне Грязь. На кадрах видно, как охранник в маске открывает высокие ворота, туда въезжает машина в которой, предположительно, находится артистка, после чего ворота сразу же закрываются.