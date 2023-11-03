Российский шоумен назвал причину возвращения Пугачевой в РФ

Ну конечно, конечно. Она поэтому и вернулась. Мы сейчас будем все это делать. Она, понимаете...у нас вопрос такой возник, она просит, чтобы мы отменили сделку, пошли ей навстречу. Она хочет в замке, видимо, хочет жить до конца своих дней. Мы, с партнерами, конечно, не звери, мы можем, в принципе, отменить сделку, чтобы она нам вернула залог [250 млн рублей], она готова это сделать, — заявил Барецкий.