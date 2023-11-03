Появились кадры возвращения Пугачевой в Москву на поезде

Появились кадры возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию. Как сообщает «МК», артистка прибыла на Ленинградский вокзал Москвы на поезде из Пскова рано утром сегодня, 3 ноября.

Пугачеву сопровождали двое помощников: мужчина и женщина. Певица вышла из поезда одной из последних, благодаря чему осталась незамеченной остальными пассажирами. Она была одета в белый полушубок, белую кепку и светлые джинсы. Сопровождающий вез с собой чемодан.

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После выхода из вокзала Пугачева села в черный автомобиль и уехала. Предположительно, она отправилась в замок в деревне Грязь.