Певицу Аллу Пугачеву засняли при подъезде к замку в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание отмечает, что исполнительница пересекла российскую границу через КПП в Псковской области, а затем поехала в Москву. Рано утром, 3 ноября, Примадонна оказалась в столице. В это время в замке шла подготовка к ее возвращению.

При этом до сих пор неизвестно, какие у певицы планы в России.

2 ноября сообщалось, что Пугачева вернулась в РФ. Она приехала в РФ в одиночестве: ее мужа, стендап-комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с ней не было.

Весной 2022 года Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль с детьми. С тех пор артистка уже дважды посещала Россию — в августе 2022 года и в мае этого года.