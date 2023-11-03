Очевидец поделился деталями тайного возвращения Пугачевой в Россию
По информации очевидцев, экс-примадонна Алла Пугачева снова вернулась в Россию. Сообщалось, что певица "пересекала погранпереход в Псковской области", села в иномарку и уехала в неизвестном направлении. Хотя Пугачева пыталась скрыть свое лицо платком, она все равно была узнана, рассказали свидетели этого события. Об этом пишет "Российская газета".
"Скрывала лицо платком"- сообщили очевидцы.
Отмечается, что певица находилась без своего мужа, артиста Максима Галкина. Весной 2022 года Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль с детьми. С тех пор артистка уже дважды посещала Россию - в августе 2022 года и в мае этого года. Недавно появилась информация, что Пугачева и Галкин покинули Израиль. Последний прилетел на Кипр, а точной информации о том, где находилась его жена, до сегодняшнего дня не было. Ходили слухи, что Пугачева отправилась в путешествие с мужем и детьми, однако ее концертный директор не подтвердила эту информацию.