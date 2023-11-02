Никита Пресняков живет в США, а зарабатывает в России

Никита Пресняков, 32-летний старший внук певицы Аллы Пугачевой, получил гражданство одной из европейских стран и переселился в США, пишет «Комсомольская правда».

В настоящее время, по данным газеты, Никита проживает в Нью-Йорке: в апартаментах элитного небоскреба Murray Street на Манхэттене.

По предварительным данным, эту квартиру он получил в подарок от бабушки.

Молодой человек под именем «Nick Pres» снимает клипы американским музыкантам, а также сотрудничает с российскими заказчиками. В частности, он записал музыку для двух сезонов сериала «Триггер».