Помощница Пугачевой прокомментировала слухи о возвращении артистки в Россию

Елена Чупракова , помощница певицы Аллы Пугачевой , отреагировала на публикации в СМИ о мнимом возвращении артистки в Россию . Об этом пишет портал «Абзац».

Ранее в российских изданиях появились материалы о том, что Пугачеву видели на погранпереходе в Псковской области.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль весной 2022 года. Время от времени певица выезжала из страны - на несколько дней вернулась в Россию и затем снова уехала, отдохнула в странах Балтии, побывала на Кипре.