Помощница Пугачевой прокомментировала слухи о возвращении артистки в Россию
Елена Чупракова, помощница певицы Аллы Пугачевой, отреагировала на публикации в СМИ о мнимом возвращении артистки в Россию. Об этом пишет портал «Абзац».
Ранее в российских изданиях появились материалы о том, что Пугачеву видели на погранпереходе в Псковской области.
Журналисты портала попросили помощницу подтвердить или опровергнуть слухи о возвращении певицы.
«Понятия не имею», — призналась Елена Чупракова.
Напомним, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль весной 2022 года. Время от времени певица выезжала из страны - на несколько дней вернулась в Россию и затем снова уехала, отдохнула в странах Балтии, побывала на Кипре.
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