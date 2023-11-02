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Помощница Пугачевой прокомментировала слухи о возвращении артистки в Россию

Елена Чупракова, помощница певицы Аллы Пугачевой, отреагировала на публикации в СМИ о мнимом возвращении артистки в Россию. Об этом пишет портал «Абзац».

Помощница Пугачевой прокомментировала слухи о возвращении артистки в Россию
© ТАСС

Ранее в российских изданиях появились материалы о том, что Пугачеву видели на погранпереходе в Псковской области.

СМИ: Алла Пугачева вернулась в Россию

Журналисты портала попросили помощницу подтвердить или опровергнуть слухи о возвращении певицы.

«Понятия не имею», — призналась Елена Чупракова.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль весной 2022 года. Время от времени певица выезжала из страны - на несколько дней вернулась в Россию и затем снова уехала, отдохнула в странах Балтии, побывала на Кипре.

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