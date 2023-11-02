Очевидец рассказал о тайном возвращении Пугачевой в Россию

Объявились очевидцы очередного возвращения экс-примадонны Аллы Пугачевой в Россию.

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Напомним: чуть ранее сегодня источник канала Baza рассказал, что певица "пересекала погранпереход в Псковской области", села в иномарку и отбыла в неизвестном направлении.

При этом Пугачева "скрывала лицо платком", но все равно была узнана, рассказали ресурсу свидетели ее визита.

Отмечено, что певица была без мужа, комика-иноагента Галкина.

Алла Пугачева и Галкин уехали с детьми в Израиль весной 2022 года. С тех пор артистка приезжала в Россию дважды - в августе 2022-го и в мае этого года.