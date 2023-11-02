Певица Клава Кока опубликовала фото с отдыха на Мальдивах. Снимками она поделилась в Instagram. Клава Кока снялась в купальнике на отдыхе с новым возлюбленным Александром Повериным. Певица позировала в белом купальнике, без макияжа и укладки. образ дополнило ожерелье и браслеты.

© Klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

В октябре Клава Кока раскрыла своего возлюбленного. Певица встречается с блогером Александром Повериным, с которым познакомилась в шоу "Сердце Клавы". В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать сердце артистки. В итоге певица выбрала Поверина. Пара встречается уже более четырех месяцев.