Известная российская юмористка объяснила уход с ТНТ

Победительница шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, известная российская юмористка и актриса Елена Новикова объяснила, почему она ушла с телеканала. Причины она раскрыла в выпуске шоу блогерши Иды Галич «Есть вопросики», доступном на YouTube.

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«Я ушла с ТНТ, потому что мне не понравилась там моя деятельность. Я привыкла к более свободному существованию», — заявила комикесса.

Она сравнила работу на телеканале со спортом и подчеркнула, что ей не подходит такой ритм работы. Кроме того, по словам Новиковой, она хотела работать над более творческими задачами, чем те, которые она получала на канале.

Ранее свой уход с ТНТ прокомментировал российский стендап-комик Артем Винокур. Он заявил, что «уже все попробовал» во время работы в шоу Stand Up и получил от него все, что хотел.