Певица Sia репостнула ролик пары из Самары, который набрал миллионы просмотров

Год назад пара в Самаре станцевала под снегопадом, ролик был смонтирован под песню My Snowman австралийской певицы Sia. Его разместили в социальной сети TikTok. На ролик обратила внимание сама певица, репостнула его он обрел вирусную популярность. На данный момент у него 13 млн просмотров.

К сожалению, пара уже рассталась. Telegram-канал SHOT связался с девушкой Машей и выяснил, что видео было снято два года назад. Аккаунт молодые люди быстро забросили, а вскоре и расстались с молодым человеком - "не подошли друг другу, не сошлись немного характерами".