Валдис Пельш возвращается в эфир Первого канала с викториной о России
Музыкант, продюсер и режиссер Валдис Пельш представит 4 ноября свою новую программу "Я люблю мою страну". В ней привлекает внимание уже дизайн студии: участники викторины будут сидеть в окружении известных всем памятных и любимых мест: памятника Пушкину в Москве, комплекса зданий Москва-сити, монумента "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде и других.
По правилам викторины "Я люблю свою страну", в ней участвуют две команды. В каждой по три игрока плюс капитаны. Они будут отвечать на вопросы ведущего Валдиса Пельша о России из разных областей науки, искусства, культуры, спорта, истории, географии, литературы.
Участникам нужно будет вспомнить, в каком платье танцевала Наташа Ростова на балу, где находятся столбы выветривания, сколько дней провела на орбите съемочная группа фильма "Вызов" и другие.
В зале будут присутствовать и команды болельщиков. Но в чем их роль и чем они смогут помочь игрокам, создатели программы пока не рассказывают.
Валдис Пельш:
- Наша викторина хороша тем, что проявить себя в ней сможет абсолютно каждый - и стар, и млад. Вопросы идут вперемешку, как простые, так и сложные, но все они очень интересные. Даже если, к примеру, вы не вспомните высоту Останкинской башни, то на следующий вопрос про главное блюдо на Масленицу уж точно ответите. Уверен, в каждой семье будет звучать фраза: "Меня бы туда, я бы все отгадал!