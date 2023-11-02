Милохину пришла очередная повестка в военкомат

Издание заявило, что военный комиссариат Красногорска прислал повестку по адресу TikTok-хауса в Подмосковье, где Милохин проживал на пике своей популярности.

В начале октября Mash сообщило, что по месту прописки Милохина в Анапе пришла повестка в армию. Утверждалось, что приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ. Однако Тюленев вскоре опроверг эту информацию. По его словам, в сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».