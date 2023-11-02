Галкин* перенес 16 концертов в Израиле

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) объявил о переносе концертного тура по Израилю из-за военного конфликта страны с ХАМАС. Об этом Галкин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В рамках тура у артиста было запланировано 16 мероприятий в Израиле, первое из которых должно было пройти 13 ноября в Беэр-Шеве. В своем обращении Галкин отметил, что ситуация в стране остается тревожной, поэтому он решил перенести даты на каждое выступление. Тур «Прекрасное недалеко» стартует в Израиле весной 2024 года, а не осенью 2023-го.

«Будем беречь себя. Мирного нам неба, скорейшего мира», — обратился Галкин.

В октября Галкин покинул Израиль и прилетел на Кипр в рамках своего гастрольного тура. Он добавил, что в скором времени выступит в Европе, где у него будут встречи со зрителями в Польше, Молдавии и Британии.

7 октября движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, заявило о начале масштабной операции против Израиля. В этот день по территории Израиля было выпущено несколько тысяч ракет, более двухсот заложников попали в плен. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.