Ургант сделал признание о любви к России

«Я не знал»: Ургант сделал признание о России
Telegram-канал «Дубай.Report» опубликовал фрагмент выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Дубае. На кадрах знаменитости, отвечая на вопрос зрителей о любви к России, ответили утвердительно.
Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю, — добавил Ургант.
После начала специальной военной операции на Украине телеведущие пропали из публичного пространства, как и их авторские передачи на Первом канале. Своей позиции по поводу СВО Ургант и Познер не озвучивали.
Недавно Владимир Познер сообщил в Telegram-канале «Познер online», что он не покидал Россию. Также он заверил, что здоров и помнит о своей аудитории, просто «исчез». При этом ведущий не стал пояснять, надолго ли покинул медийное поле, но не исключил, что навсегда.
Иван Ургант продолжает работать ведущим корпоративов и других мероприятий. Ранее стало известно, что Ургант увеличил минимальный гонорар за выступление до семи миллионов рублей. По данным Telegram-канала Mash, шоумен поднял ценник в два раза по сравнению с январем 2022 года. Компаньон ведущего по шоу «Вечерний Ургант» актер Дмитрий Хрусталев готов выступить на корпоративе за гонорар от 1,62 млн рублей. По информации канала, организовать выступление группы «Фрукты», участвовавшей в съемках передачи, может быть проблематично, поскольку некоторые участники коллектива находятся за пределами России.