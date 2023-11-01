Ургант сделал признание о любви к России

Telegram-канал «Дубай.Report» опубликовал фрагмент выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Дубае. На кадрах знаменитости, отвечая на вопрос зрителей о любви к России, ответили утвердительно.

Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю, — добавил Ургант.

После начала специальной военной операции на Украине телеведущие пропали из публичного пространства, как и их авторские передачи на Первом канале. Своей позиции по поводу СВО Ургант и Познер не озвучивали.

Недавно Владимир Познер сообщил в Telegram-канале «Познер online», что он не покидал Россию. Также он заверил, что здоров и помнит о своей аудитории, просто «исчез». При этом ведущий не стал пояснять, надолго ли покинул медийное поле, но не исключил, что навсегда.