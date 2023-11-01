Азиза объяснила, почему Пугачева скрывает свое местонахождение

«В данный момент решила закрыть свое личное пространство, защитить свою семью. У нее сейчас непростое время, как и у многих в разных частях нашей планеты. И в своем доме можно чувствовать себя неуютно или некомфортно, а что уж говорить о других местах, где мы — чужие люди», — резюмировала звезда.