Ургант и Познер ответили на вопрос о любви к России

Телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер на своем концерте в Дубае ответили на вопрос, любят ли они Россию. Оба ответили утвердительно, но Ургант еще и пошутил, пишет Telegram-канал "Дубай.Report".

"Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю", - сказал Ургант.

Затем телеведущих спросили, когда наступит мир во всем мире. Познер выразил сомнения, что такой день вообще когда-либо настанет, но не стал давать конкретного ответа.

Ургант заявил, что верит в лучший исход и не стал слушать рассуждений коллеги о возможном негативном итоге развития событий. Ургант также пошутил, что 1,5 года пытается извиниться, но "ему никто не дает".

"Я извиняюсь", - сказал телеведущий и отметил, что часто говорил такие слова, когда работал на телевидении.