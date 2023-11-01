Ургант и Познер ответили на вопрос о любви к России
Телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер на своем концерте в Дубае ответили на вопрос, любят ли они Россию. Оба ответили утвердительно, но Ургант еще и пошутил, пишет Telegram-канал "Дубай.Report".
"Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю", - сказал Ургант.
Затем телеведущих спросили, когда наступит мир во всем мире. Познер выразил сомнения, что такой день вообще когда-либо настанет, но не стал давать конкретного ответа.
Ургант заявил, что верит в лучший исход и не стал слушать рассуждений коллеги о возможном негативном итоге развития событий. Ургант также пошутил, что 1,5 года пытается извиниться, но "ему никто не дает".
"Я извиняюсь", - сказал телеведущий и отметил, что часто говорил такие слова, когда работал на телевидении.
В феврале 2022 года передача "Вечерний Ургант" перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине. В августе 2022 года Ургант попал в список "агентов иностранного влияния", составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.