Подольская рассказала, как в детстве призывала инопланетян

По словам исполнительницы, сейчас она не верит в мистику и предсказания, так как это противоречит ее религиозным убеждениям. Она считает, что подобные увлечения со временем проходят, когда у человека появляется больше «ума».

Незадолго до этого Наталья Подольская призналась в беседе с Сашей Савельевой, что два года не могла принять свое «новое» тело после кесарева. По словам звезды, на проработку этой проблемы у нее ушло два года. Исполнительница не скрывает, что хотела бы обратиться за помощью к психологу, но боится это сделать.