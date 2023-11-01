Андрей Разин пригрозил Кудрявцевой и Милявской

Перебравшийся в США экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин отметил Хэллоуин. 31 октября он прогулялся по улицам Нью-Йорка в костюме смерти, пугая прохожих. Кадрами шоумен поделился в личном микроблоге.

«Смерть ходит по Нью-Йорку и ищет Леру и Лолиту… Смерть ищет грешников», — говорит на видео продюсер, имея в виду телеведущую Леру Кудрявцеву и певицу Лолиту Милявскую .

Отметим, что угрозы и страшные слова от шоумена в адрес российских артистов звучат регулярно. Андрей Разин проклял всех исполнителей, которые участвовали в концерте памяти Юрия Шатунова. Причем, он желал смерти не только самим музыкантам, но и их родным.