Алексей Панин сфотографировался с паспортом США

Актер Алексей Панин опубликовал на своей страничке в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага.

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане», — подписал он.

В комментариях под постом часть пользователей усомнилась в том, что актер действительно стал гражданином США.

«Он специально это пишет — выводит людей на эмоции и хочет реакции. Надо охваты поднимать», — написала одна из посетительниц страницы Панина.

При этом нашлись те, кто ответили девушке, что она завидует актеру, так как он «получил паспорт свободной страны».

alexeypaninn/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Недавно Алексей Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.