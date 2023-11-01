Татьяна Буланова сообщила о намерении скрывать свою беременность

«Такие моменты, извините, как средство женской гигиены, показывать всем, но зачем это нужно? Это очень интимное, закрытое, что я могу обсудить только со своими друзьями. Беременные женщины иногда на фотографиях свой живот показывают. Я из суеверия такого делать никогда не буду: мало ли кругом каких глаз — и хороших, и плохих», — заверила Буланова.