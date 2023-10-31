Канье Уэст посоветовал экс-главе Adidas целовать фотографию Гитлера

Американский рэпер Канье Уэст якобы посоветовал экс-главе немецкого ретейлера Adidas, еврею, повесить фотографию Адольфа Гитлера у себя на кухне и целовать ее каждый день, пишет Independent.

Отмечается, что Уэст объяснял свою рекомендацию «практикой безусловной любови». Об этом стало известно в ходе детального расследования делового партнерства хип-хоп-артиста с Adidas. В материалах, в частности, упоминается, как руководство компании закрывало глаза на оскорбительные и антисемитские высказывания Уэста, в течение 10 лет, прежде чем окончательно расторгнуть контракт с фирмой музыканта Yeezy в 2022 году.