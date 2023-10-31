Доход группы The Rolling Stones превысил миллиард долларов

Известно, что концерты принесли участникам музыкального коллектива рекордные два миллиарда, а в 2021 году всего за 14 выступлений их фанаты заплатили более 130 миллионов суммарно. Так, The Rolling Stones стали первой группой в Великобритании с многомиллиардным доходом.