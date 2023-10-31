Виктория Боня впервые показала лицо после пластики

«Ребята, Хеллоуин — это тот самый день, когда я наконец-то могу показывать свое лицо, потому что только в таком образе я себе нравлюсь. Ну что, не ожидали?» — поинтересовалась телезвезда у подписчиков, приспустив со своего лица очки.