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Виктория Боня впервые показала лицо после пластики

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Виктория Боня впервые показала лицо после пластики
© Lenta.ru

43-летняя инфлюэнсерша поделилась в сторис видео, на котором продемонстрировала свой образ на Хеллоуин. На размещенных кадрах знаменитость запечатлела себя в платье с глубоким декольте. Ее внешний вид дополнили сияющая тиара на голове, макияж в стиле smoky eyes и очки, украшенные стразами.

«Ребята, Хеллоуин — это тот самый день, когда я наконец-то могу показывать свое лицо, потому что только в таком образе я себе нравлюсь. Ну что, не ожидали?» — поинтересовалась телезвезда у подписчиков, приспустив со своего лица очки.

В июле экс-ведущая «Дома-2» решила сделать пластику за миллионы рублей. После консультации с хирургом модели Беллы Хадид Чиа Чи Као инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов. Она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов.

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