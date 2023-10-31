Директор Чичериной отреагировал на новые обвинения СБУ в адрес певицы

Я не знаю, что сама Юлия думает по поводу обвинений, я еще с ней не связывался. Но, наверное, ничего не изменится, позицию Юлии в этом вопросе все давно знают. К подобному она относится спокойно, так как на Украине ей предъявляют обвинения далеко не в первый раз. Наверное, по концертам ее соскучились, — отметил он.