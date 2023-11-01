Российский стример похвастался новой машиной за 28 миллионов рублей

26-летний блогер рассказал, что купил Mercedes-AMG G 63 черного цвета с красным салоном. Стоимость машины составила 28 миллионов рублей. По словам инфлюэнсера, это самое дорогое авто, которое он когда-либо приобретал. В ролике мужчина также показал покупку маме, друзьям и другим популярным стримерам.