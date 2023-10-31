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На Украине заочно предъявили новые обвинения Юлии Чичериной

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила российской исполнительнице Юлии Чичериной обвинения еще по трем статьям уголовного кодекса, ей "грозит" пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

На Украине заочно предъявили новые обвинения Юлии Чичериной
© РИА Новости

"СБУ предъявила обвинения российской певице Чичериной", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинской спецслужбы.

В СБУ пояснили, что Чичериной вменяются в вину выступления в освобожденных российскими войсками населенных пунктах и записи патриотических видеороликов, а также призывов к украинским военнослужащим складывать оружие. Ей предъявлены обвинения по статьям об оправдании действий России, о посягательстве на территориальную целостность Украины и незаконном пересечении границы.

В марте прошлого года украинские правоохранительные органы также заочно предъявляли певице обвинения после ее поездки в Энергодар Запорожской области.