Суд разрешил Пугачевой и Орбакайте не сносить пирс на участках у Истры

Солнечногорский суд Московской области отклонил иск бизнесмена из Саратовской области Анатолия Рыськова к певицам Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте с требованием снести пирс, расположенный на их участках земли в деревне Бережки в Подмосковье, пишет ТАСС. По словам истца, объект мешал свободному подходу к Истринскому водохранилищу и не позволял ему рыбачить, говорится в сообщении.

Агентство сообщает, что на суде присутствовала лишь представительница Орбакайте. Она доказала, что участки не примыкают к Истринскому водохранилищу и не создают препятствий для свободного доступа людей пирс. Слова адвоката подтвердили аэрофотосъемка, независимое исследование кадастрового инженера и слова представителя комитета по управлению имуществом администрации Солнечногорска.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Южно-Сахалинска Николай Жданов требует с Орбакайте 321 тысячу рублей за отмененный концерт 17 ноября 2022 года. По его словам, зрители начали сдавать билеты на шоу, потому что подумали, что исполнительница хита «Перелетная птица» уехала за границу. После отмены запланированного мероприятия Жданов потребовал с артистки выплаченный ей аванс. Сама Орбакайте уверяет, что срыв концерта произошел не по ее вине. Также стало известно, что ранее Арбитражный суд города Москвы отклонил иск Жданова, после чего бизнесмен отправился в кассационный с теми же требованиями. Общая сумма гонорара за выступление должна была составить 898 тысяч рублей.