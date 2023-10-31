Телеканалу ТНТ Music пригрозили многомиллионным штрафом

Компании-учредителю телеканала ТНТ Music грозит многомиллионный штраф за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС.

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Как сообщили в Таганском суде Москвы, на компанию ООО «Фонбет ТВ», которая является учредителем ТНТ Music, составили четыре протокола по статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Отмечается, что компанию обвиняют в распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

За каждое из четырех нарушений ООО «Фонбет ТВ» может быть оштрафована на сумму до четырех миллионов рублей. Поэтому в общей сложности у компании могут взыскать до 16 миллионов рублей.

В июле за пропаганду ЛГБТ оштрафовали телеканал ТВ-3 на четыре миллиона рублей. Протокол составили из-за того, что из-за соответствующих сцен в фильме «Пираньи» не было возрастной маркировки.