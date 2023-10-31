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«Живем дальше»: Пугачева впервые вышла на связь после отъезда из Израиля

Певица Алла Пугачева впервые вышла на связь после отъезда из Израиля. В своем блоге артистка опубликовала совместное фото с супругом Максимом Галкиным*.

— Живем дальше, — подписала снимок Примадонна.

При этом комментарии к публикации певица закрыла.

23 октября стало известно, что Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля. Она воспользовалась кипрским паспортом и теперь проведет ближайший год на острове. В 2017 году знаменитость приобрела на Кипре виллу на берегу моря. За недвижимость она отдала около двух миллионов долларов, поэтому автоматически получила гражданство страны. Кипрские паспорта также вручили звездным наследникам.

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Недавно Максим Галкин* завуалированно намекнул на проблемы в отношениях с Аллой Пугачевой. На одном из шоу в Варшаве он решил пооткровенничать со зрителями. Там шоумен исполнил композицию, которая начиналась со слов: «Кончилась любовь, кончилось все». Тогда публика решила, что эти строки адресованы Примадонне.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

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