Певица Алла Пугачева впервые вышла на связь после отъезда из Израиля. В своем блоге артистка опубликовала совместное фото с супругом Максимом Галкиным*.

— Живем дальше, — подписала снимок Примадонна.

При этом комментарии к публикации певица закрыла.

23 октября стало известно, что Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля. Она воспользовалась кипрским паспортом и теперь проведет ближайший год на острове. В 2017 году знаменитость приобрела на Кипре виллу на берегу моря. За недвижимость она отдала около двух миллионов долларов, поэтому автоматически получила гражданство страны. Кипрские паспорта также вручили звездным наследникам.

Недавно Максим Галкин* завуалированно намекнул на проблемы в отношениях с Аллой Пугачевой. На одном из шоу в Варшаве он решил пооткровенничать со зрителями. Там шоумен исполнил композицию, которая начиналась со слов: «Кончилась любовь, кончилось все». Тогда публика решила, что эти строки адресованы Примадонне.