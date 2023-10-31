Моргенштерн* рассказал о жизни Павла Дурова в Дубае

«Я бы не смог так жить. Он отшельник, у него рядом мало людей. Он тотальный зожник, не употребляет даже кофеин. Мы с ним еще говорили про любовь, я ему говорил: «Я влюбился очень сильно. Когда у тебя такое было в последний раз?» А он сказал, что это очень опасно и больно, не нужно это делать», — вспомнил Моргенштерн.