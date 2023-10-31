Анита Цой послушала совет Лолиты по похудению и поправилась на 4 килограмма

«Я нахожусь на распутье, я негодую, честно. Хотя нутрициолог утверждает, что из-за того, что во мне нехватка определенных питательных веществ, я неправильно ем, я должна есть три раза в день, а не шесть, как я привыкла дробно. Она говорит: подождите, надо пройти этот переломный момент», — пояснила Цой.