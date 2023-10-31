Бывшая жена Моргенштерна* рассказала об унижении на первом свидании

— Худшее, что делал парень на первом свидании? Он не пришел! Как оказалось, в это время он пил пиво со своими друзьями. Но когда понял, что не сможет оторваться и прийти на кофе, пригласил меня присоединиться к ним. Вот и вся история, — вспоминает она.