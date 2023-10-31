Бывшая жена Моргенштерна* рассказала об унижении на первом свидании
Бывшая жена Моргенштерна* Дилара Зинатуллина на своем YouTube-канале рассказала историю о неудавшемся свидании.
— Худшее, что делал парень на первом свидании? Он не пришел! Как оказалось, в это время он пил пиво со своими друзьями. Но когда понял, что не сможет оторваться и прийти на кофе, пригласил меня присоединиться к ним. Вот и вся история, — вспоминает она.
Дилара добавила, что с парнями, которые так поступают, нужно сразу же прощаться.
Алишер* и Дилара расстались в прошлом году. Несмотря на желание рэпера вернуть семейную жизнь и сойтись с бывшей возлюбленной, попытка успехом не увенчалась. Однако музыкант на своей странице в одной из социальных сетей написал, что воссоединение действительно произошло, однако вскоре пара снова разошлась.
Накануне Моргенштерн* признался, что расстался с украинской актрисой и блогершей Лизой Василенко. Рэпер рассказал об этом во время свидания-интервью с Ксенией Собчак.
*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.