Люся Чеботина снялась в клипе с Киркоровым и назвала его «большим ребенком»

«Филипп напоминает мне большого ребенка в плане искренности и открытости людям. И это очень круто, потому что он остается собой. Слухи о том, что Филипп — капризный, злой, что он может кого-то оскорбить — это все миф. Эти люди реально «выпросили». Такого душевного человека надо еще поискать», — резюмировала Чеботина.