Певица Zivert рассказала, как наполняет свой «ментальный сосуд»

Певица Zivert в разговоре с РИА Новости заявила, что отдыхает ментально во время прогулки с собакой в лесу.

«А чтобы выдохнуть и наполнить свой ментальный сосуд, я иду с собакой в лес. Могу там и с деревьями пообниматься, и поорать — выпустить пар. Ну и общение с близкими и родными всегда помогает по-настоящему расслабиться», — отметила Zivert.

По словам звезды, наиболее оптимальным способом восстановить силы и дух после работы для нее является отпуск. Однако сейчас у певицы нет возможности приостановить работу, поэтому она старается поддерживать себя в форме и тонусе при помощи физической нагрузки. Zivert отметила, что новый тренер помог ей подобрать подходящие упражнения для тренировок, чтобы они больше не ощущались изнурительными.