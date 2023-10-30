Волочкова избежала наказания за шпагат у истребителя

Российская балерина Анастасия Волочкова избежала возбуждения уголовного дела после скандальной фотографии с полушпагатом около советского истребителя, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, МВД не нашло оснований для привлечения знаменитости к лишению свободы за осквернение символов воинской славы.

Как передает канал, сотрудники Следственного комитета и МВД провели проверки и не стали привлекать Волочкову к ответственности, поскольку самолет использовался только для съемок фильмов и не является памятником Великой Отечественной войны. Расследование завершено.

Ранее Волочкова, комментируя свой поступок, заявила, что истребитель на снимке является бутафорским реквизитом «Мосфильма». На киностудии эту информацию тоже подтвердили и сообщили, что это макет воздушного средства. Он имеет только важное символическое значение и установлен в память о советских летчиках времен ВОВ.