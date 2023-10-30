МакSим рассказала о реакции дочери на алкогольную зависимость

«Это могло отразиться здесь и сейчас, особенно в этом возрасте [на отношениях в школе], мы все знаем, дети не самые добрые. Я ей сказала: "Как ты смотришь [на признание], учитывая ситуацию со школой?". Она сказала: "Мне все равно на сверстников, если тебе будет лучше, если это тебе поможет, то делай [признание]"», — рассказала МакSим.